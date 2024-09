Marcos Juárez Motor Club:

A la Opinión Pública en General.

El Marcos Juárez Motor Club, legalmente constituido desde el 30 de Mayo de 1954, y afiliado a la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la provincia de Córdoba, y habiendo aportado en el trascurso de los años con varios presidentes, nacidos en el seno de nuestra Comisión Directiva.

Siendo una institución pionera en esta disciplina deportiva, y haciendo realizado competencias de categorías nacionales en las décadas de los años 1980 a 2000, siendo formadora de categorías como la Limitada Cordobesa, que luego se transformó en la categoría Entrecor y estas a la Mecánica Argentina Fórmula 2.

Que en nuestra pista se formaron y dieron sus primeros giros pilotos como: José Luis Bengoechea, Oscar Larrauri, Víctor Rosso, Gabriel Massei, Ezequiel Bosio, Néstor y Franco Girolami, y podríamos seguir así, ve con mucho dolor que a pesar de las notas y pedidos cursados al Sr. Gobernador Martin Llaryora, a través de personal de su gabinete y entorno, además de entrevistas de campaña, resuelva realizar acondicionar los AUTÓDROMOS DE CÓRDOBA. Entendiendo como de Córdoba: OSCAR CABALEN y RIO CUARTO.

Somos el tercer Autódromo asfaltado de la provincia y también pertenecemos a la misma Federación, no entendemos porque no somos tenido en cuenta ni por Superior Gobierno de la Provincia, ni por la Federación, que a sus gerenciadores no los invita a realizar competencias en nuestro circuito.

Solicitamos ser tenidos en cuenta, invitamos a las autoridades a visitar nuestro autódromo y considerar nuestro reclamo.