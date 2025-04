En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la intendente de Inriville, Julieta Aquino, nos comentó acerca de un hecho ocurrido días atrás en la vecina ciudad, donde actuó en conjunto el municipio.

Durante el fin de semana del pasado 24 de marzo, los vecinos de Inriville se llevaron una amarga sorpresa al conocer la noticia que habían robado una motocicleta de una vivienda de la ciudad.

Por este caso, Aquino expresó que “no muchas veces” puede decir que la policía “actuó muy bien”, ya que, al momento de recibir la denuncia, comenzó la investigación para dar con los malhechores. En conjunto, el municipio aportó imágenes de las cámaras que hay en varios puntos de la localidad.

“Yo no puedo normalizar que se robe algo” dijo Julieta, y agregó que no conoce si “está bien o no está bien” que una intendente llame “300 mil veces” a la policía para que actúen.

Rápidamente encontraron a los delincuentes y, según lo detallado por Aquino, al momento de allanar la vivienda, el Fiscal que se encontraba de turno en ese momento, los “mandó a tocar timbre” a los uniformados. Es decir, que no tenían el permiso concedido para hacer el operativo.

Días después, cuando la Fiscalía tenía a otra autoridad de turno, realizaron el allanamiento, pero sólo encontraron los plásticos de la motocicleta.

Todo esto dejó un gran malestar, no sólo en los inrivillenses, sino también en la misma intendente, quien reclamó que quieren “respuestas” por parte de las autoridades judiciales. “Si la policía no tiene firmada una orden de allanamiento, está atada de pies y manos”, agregó, y además dijo que la Justicia debe “tomar nota” para cambiar las leyes.

Para cerrar el tema, Aquino destacó “la lentitud” del actuar por parte de la Fiscalía, esperando que esta situación pueda cambiar para mejorar la seguridad, tanto en su ciudad, como a nivel regional y provincial.