Por la Fecha 17 de la Asociación de Hockey del Litoral Línea B Duendes B de Rosario recibió al Club Atlético Municipal.

En Primera: arriba 0 a 4

En Reserva: arriba 1 a 3

En Sub 19: derrota

En Sub 16: derrota

En Sub 14 y Sub 12 no jugaron.

En la próxima fecha el Cam será local de Provincial B de Rosario por la Fecha 18.

Hockey Recreativo:

Ayer domingo las chicas del recreativo disputaron la 2 Fecha del torneo de la Liga Hockey del Sudeste Cordobés visitaron a las Lobas de General Roca.

HOCKEY LAS LOBAS 1 HOCKEY CAM 0.