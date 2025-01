Argentina Proyecta a otro joven en el Automovilismo Europeo:

Ramiro Zago de Camilo Aldao prepara un viaje a Italia para probar un Honda Civic del TCR Italiano en tres circuitos distintos.

El Boom de los jóvenes pilotos argentinos que viajan al exterior a Proyectar su carrera deportiva continúa. Ahora, es Ramiro Zago quien confirmó un viaje a mediados del mes de Febrero para probar un auto de TCR.

Se trata de un Honda Civic Type R atendido por el MM MOTORSPORT, mismo conjunto con el que trabajó Luciano Martínez en la especialidad italiana durante el 2024. Los ensayos de Zago en el País europeo tendrán lugar en Cremona, Cervesina y Misano. En base a esa Prueba, resolveremos si el Presupuesto nos permite hacer el año completo comentó el piloto de Camilo Aldao.

No tengo Palabras para explicar la felicidad que tengo. Me voy a Europa a cumplir un sueño, metas y objetivos, voy a dejar todo de mí como lo hice siempre, gracias a cada una de las Personas que me ayudaron y pusieron su granito de arena todos estos años en Argentina, realmente me ayudaron muchísimo.