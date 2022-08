En la noche de REFERENDUM, estuvo presente el Dr. Nicolás Barrera, candidato a intendente y a primer concejal del Partido Laborista, la cuarta lista que nadie esperaba:

«Esto surge hace bastante tiempo, de armar un alista.

El primer impacto político, cuando Verónica salta al peronismo, y junta a todo el peronismo atrás de ella con la Unión Vecinal, vi en ese momento la oportunidad de formar una lista netamente peronista y yo podía participar en política que siempre me gustó.

Yo soy peronista. Me retiré hace mucho del partido, porque claramente el partido a nivel local hace bastante tiempo está cooptado por el kirchnerísmo, desde hace 5 o 6 años, una decisión política no sé de quién. Soy peronista, no kirchnerista y me fui. Pero siempre me gustó la política, siempre participé. Surge el partido Laborista por un amigo mío, Secretario General del gremio de los del peaje, Gustavo Rossi. Yo hago mucho derecho laboral y lo conozco. Estuvo cinco años para conseguir el nombre (Laborista).»