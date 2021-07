La palabra del comisario Andrés Gallo nos informa sobre un hecho violento de robo a una mujer de 60 años. En ésta oportunidad la damnificada resultó ser la señora Basualdo Griselda.

En el día de ayer en horas de la mañana, aproximadamente a las 11:20 horas se recibe un llamado a la línea de emergencia del 101 solicitando la presencia policial a calle Beiró al 500. Constituido en el lugar el personal se entrevistan con una ciudadana de 60 años quien manifiesta que momentos antes de salir de su domicilio se apersona un sujeto quien sin mediar palabra la agrede con un golpe de puño en el rostro ingresándola al domicilio lográndole sustraer del interior de la vivienda una cartera (Con $2100) conteniendo en su interior dinero en efectivo para posterior emprender la huida y retirarse del lugar.

Inmediatamente personal policial se encuentra abocado a éste ilícito con conocimiento del Ministerio Público Fiscal y esperando tener resultados favorables para las próximas horas.

TELERED, dialogó con la Sra. Griselda Basualdo y nos comentó lo que le sucedió ayer.

“Me sorprendió un chico en la puerta, me pegó en el ojo y en el brazo y me tiró para adentro, me tiró al suelo y me sacó de la cartera pidiéndome más plata. Me revisó la cocina y el dormitorio y me dejó ahí hasta que pude salir a pedir ayuda a los vecinos porque yo no tengo celular para llamar a la policía. Es una persona de aproximadamente 30 y pico de años y estaba vestido con gorro todo de color oscuro”.