Ante la migración de los afiliados de las distintas Obras Sociales y Prepagas, a clínicas de otras localidades, por el cobro de los onerosos coseguros que deben abonar a la hora de ser atendidos en cualquiera de las dos clínicas privadas de Marcos Juárez (Sudeste o San Roque), RED PANORAMA se puso en contacto con el Dr. Fabián Francioni, intendente de Leones y médico en ejercicio de la profesión:

«Hay gente que no trabaja y gana mucho dinero y el que trabaja termina complicado. Hay un montón de colegas que yo conozco, médicos que ya están cansados, ya no tienen ni ganas de ir a trabajar. Las cosas son desiguales y yo pienso que si no hay un cambio profundo en la medicina, vamos a terminar con las clínicas en Marcos Juárez muy complicado… porque no hay solución.»