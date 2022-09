El Pte. de la Unión Vecinal, Claudio Venturi en TELE RED hizo un análisis del resultado inesperado con 17 puntos de diferencia en las elecciones municipales que vivimos el Domingo 11 de Septiembre en Marcos Juárez:

«Siempre se habló de una contienda que podía llegar a estar pareja (…) pero en las últimas 48 horas, 72 horas, dentro de la veda electoral, pasaron muchas cosas que si habría que ponerlas en análisis, pero no de un partido, sino de todos los partidos, porque realmente se han visto cosas que en mis años de político no las he visto nunca: hacer de la gente una cuestión cautiva, tratar de comprarle el voto, de mantener el voto cautivo de alguna manera, sinceramente, le puede servir en el momento pero no hay proyección a futuro si de esa manera nos empezamos a manejar.»

«Estamos convencidos de que la propuesta que presentamos fue la mejor, si bien estamos dolidos porque a la derrota no la esperábamos, si estamos convencidos de que hemos fijado agenda, no solo electoral, sino para los próximos cuatro años de gobierno. De cuestiones que la gente nos pedía y de las cuales comenzamos a gestionar y vimos que eran posibles:

El tema de gas, es en tema del que no se hablaba hasta que nosotros empezamos a demostrar que realmente era posible, y ahora marcamos agenda para poder hacerlo en los próximos cuatro años.

El tema de vivienda accesible.

El tema de educación, que no es un tema menor, sabemos que la educación trabaja transversalmente en todos los sistemas de comercialización y productivo.»