Relato de Carlos Ayala de la ciudad de Marcos Juarez

“Estacione en un negocio de Ruta 9, entro estoy siete u ocho minutos y en la cámara del comercio quedo registrado que me seguía un Toyota Blanco.

En el auto iban tres personas. Circulaba como yendo hacia General Roca y de ahí se bajaron dos personas, uno queda mirando el negocio donde yo entre, se hacia el que hablaba por teléfono, el otro va por la orilla de la ruta, que es el que me roba y el ultimo el que manejaba que los esperaba para escapar.

Por otra cámara de un vecino del barrio vemos que el vehículo me venía siguiendo, esperan que me baje al negocio y ahí se produce el robo. Los dueños de lo ajeno salieron corriendo se suben al auto y salen hacia el lado de Leones.

Intentamos ver una cámara que estaría sobre Ruta 9 y no está funcionando. Lamentablemente en ninguna de las filmaciones se ve bien la patente del Toyota blanco.

Usaron inhibidores de autos, para abrir mi camioneta. Para mí los ladrones no son de Marcos Juárez, y pienso que no me venían siguiendo. Me robaron $92.500”, finalizo Carlos Ayala.

La policía estaría actuando de oficio.