A las 10 de la mañana del sábado, personal policial es comisionado a una vivienda de Bº Villa Argentina ubicada en calle Córdoba Nº 1207, en el lugar se entrevistó a la damnificada, quien manifestó que un masculino había ingresado a su domicilio intentándole sustraer 2 teléfonos celulares induciendo violencia sobre la moradora produciendo una lesión leve en su pierna derecha producto del forcejeo.

Según información extraoficial y trascendida, PANORAMA estableció que la persona damnificada se trata de Melina Rocío Cejas, a quien la trasladaron al hospital local por una situación nerviosa y también se le certifica una lesión leve en una de sus piernas que se generó por el forcejeo.

Se realizó la entrega de las actuaciones correspondientes en la Unidad Judicial por violación de domicilio, lesiones leves y tentativas de robo.

TELERED, dialogó con la damnificada y nos comenta lo sucedido. “Cuando forcejeamos me debe haber pateado en la pierna, éramos entre tres luchando contra un chico que no lo podíamos tener. Lo único que él gritaba es que era menor de edad. MI instinto fue defenderme y tratar de que no me sacara nada de lo mío porque a uno le cuesta mucho sacrificio trabajar”.