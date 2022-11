En comunicación con RED PANORAMA, el Superior de Turno BV Henán Gilli, nos relata lo sucedido:

En Ruta Nº 9, pasando el Aero Club, aproximadamente unos 2000/3000 metros, informaron de un incendio en la banquina del lado Sur. Alguien tiró un cigarrillo en la banquina y prendió fuego unos yuyos y posteriormente empezó a meterse en el campo, porque había mucho viento. Pero no llegó porque había un trigo sembrado, (el trigo de Reinaudi), que ayudó a que no se metiera adentro del lote, si bien iba prendiendo fuego el rastrojo por abajo. Fueron 30 metros por 30 metros. Lo apagamos rápidamente y no pasó a mayores.

El trigo en cuestión, sembrado sobre la banquina, sería el mismo, es decir la misma ubicación, que desencadenó un hecho anecdótico ocurrido en el año 2008/9. Cuando el Dr. Andrés Carrasco, gran opositor del glifosato, pasaba por el lugar y se detuvo para sacarle fotos e increpar al Ing Agr Miguel Amadeo Reinaudi (Miki), porque estaba fumigando. RED PANORAMA se puso en contacto con el ingeniero en cuestión, Miguel Amadeo Reinaudi (Miki), para recordar ese día:

«Fue aproximadamente en el año 2008/9, estaba personalmente con el fumigador, haciendo una aplicación sobre la banquina. La banquina es algo que, todos los productores, por lo menos desde Marcos Juárez hasta Leones, siempre se trabajó como para tenerla limpia. Ese día me acuerdo que era pleno invierno, paró una camioneta importada, sobre la banquina, me sacaba fotos, yo paré, vino el hombre, se me presentó, de apellido Carrasco, y me empezó a decir todo tipo de insultos… Asesino que estábamos contaminando todo el medio ambiente… y yo le decía que era algo controlado, que teníamos muy en cuenta el tema del viento… yo me acuerdo que estaba muy en boga el tema del glifosato, si era toxico, si no era toxico… yo seguí haciendo lo mio.

Me dijo que era uno de los autores de la Ley contra el uso del glifosato. Me pidió que le diera mi nombre, que le dijera que estaba aplicando, y que me iba a denunciar por un mal uso del fumigador… y me dijo un montón de cosas que después de 15 años bien, bien no recuerdo. (…) No podía entender lo que me estaba diciendo.»