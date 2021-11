En la mañana de hoy el móvil de PANORAMA estuvo presente en intersección de calles San Martín y Jujuy, donde en el lugar se produjo un accidente afortunadamente sin lesiones.

Una camioneta colisionó contra un automóvil Peugeot 408, éste último venia circulando de Este a Oeste por calle San Martin y la camioneta circulaba de Sur a Norte, mano de calle Jujuy.

Esteban Alessandrini quien fue funcionario judicial, es el conductor del Peugeot, y brindó su testimonio al móvil de PANORAMA e informó que “Yo venía por San Martín y al llegar a la intersección de Jujuy voy pasando y veo que una chata no desaceleraba y atiné a sacar el auto hacia afuera y me colisionó en la parte de atrás en la rueda. El conductor de la chata me manifestó que no me vio porque el parante lo tapó. Es un accidente sin lesiones, únicamente daños materiales.