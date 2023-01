Es habitual que los oyentes de RED PANORAMA, se lleguen personalmente hasta la radio, Sáenz Peña 537, para traer objetos perdidos, como por ejemplo llaves, patentes, billeteras, etc. Este es un servicio a la comunidad que presamos gentilmente, y de ésta manera, la radio, se ha convertido en un punto de encuentro entre los objetos perdidos y sus dueños.

Según nos manifestaron, personas que debieron tramitar nuevamente su patente, el costo final de la misma, oscila en los $ 10.000; es por ello que en la tarde de ayer, se presentó Melina Soledad Carreras, muy agradecida de poder recuperar la patente, casi nueva, de su moto, que trajeron hasta aquí, para su difusión. Lo curioso es el motivo, por el cual se le extravió y ella misma nos contó lo sucedido:

Mientras ella estaba de vacaciones, su hermano del corazón, tomó la moto en cuestión, sin su consentimiento, para ir al Carribar. Cuando regresó a buscarla, ya no estaba, había desaparecido. En ese momento, ante la desesperación por lo sucedido, le pidió ayuda a su hermana y comenzó la búsqueda por todas partes. Hasta que el hombre que recoge cartón todas las noches, le dijo que había una moto tirada en la playa de estacionamiento del supermercados Vea. Efectivamente, era la moto que buscaban, estaba allí toda rota, (plásticos, óptica, etc). La dejaron a tan solo una cuadra porque no la pudieron hacer arrancar. Es una Guerrero Trip que usa para ir a trabajar.

Fue un mal momento con final feliz, porque de a poco fue recuperando todo, hasta la chapa patente.