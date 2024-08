Durante la semana pasada, policía de la ciudad, luego de varias denuncias de vecinos de la zona de la escuela IPEM 277, detuvo a un joven por el hurto de bicicletas. Según los testimonios, el masculino iba conduciendo una y llevando otra a tiro. Al ser demorado y no poder dar el justificativo, fue trasladado a la comisaría local, donde quedó detenido y comenzó la investigación de la causa. Posterior a esto, pudieron encontrar al dueño de una de las bicicletas por un posteo que realizó en Facebook con la imagen de ésta.

Luego, gracias a los vídeos del robo, más los testimonios de los vecinos, Policía de la ciudad ordenó el allanamiento en la vivienda del autor, donde pudieron dar no sólo con prendas de vestir vinculadas a la causa, sino también con otras bicicletas que habían sido robadas semanas atrás en el IPEM 51, más conocida como la Escuela del Trabajo.

En palabras de Vélez, el comisario pidió a los ciudadanos que “denuncien” estos hechos, ya que al momento del allanamiento muchas de estas bicicletas no pudieron ser devueltas porque no se encontraban realizadas las denuncias. Además, detalló que si los ciudadanos no quieren o no pueden acercarse a la comisaría, también está la opción de hacerlo en la web del Ministerio Público Fiscal.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo dar con la información que el detenido es Joel Andrés Johansen.