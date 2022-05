A las 11:00 h de hoy Jueves 26 de Mayo, en Av. Belgrano al 800, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, frente al Banco Córdoba, la camioneta Nissan estacionada en las inmediaciones, propiedad de Víctor Paoloni, recientemente recuperada de un robo con secuestro incluido, fue abordada por un joven, pero afortunadamente fue visto por vecinos que lo intimaron a desistir del intento y huyó. por supuesto, ningún policía vio nada y ésto se produce en pleno centro de la ciudad.

Actualizamos datos con la palabra del propietario de la camioneta Nissan, El señor Víctor Paoloni:

«Estaba tomando un café y se cruzó el peluquero, Cristian Ariel Cuello, el «Mono», para avisarme que me estaban robando la camioneta; había mucha gente, al muchacho lo corrieron, pero se escapó. (…) Cuando me roban la camioneta me llevan las dos llaves y cuando la recuperaron me devuelven una sola llave. Anda una llave dando vueltas por ahí.»