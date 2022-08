Las propuestas están destinadas al trabajo en las aulas de Jornada Extendida en el Segundo Ciclo de Educación Primaria.

Esta semana, en Tu escuela en casa compartimos contenidos de Inglés para 4º, 5º y 6º grado de Jornada Extendida, producidos en el marco de “Entre Lenguas”: el programa de acompañamiento de la enseñanza del inglés en la Educación Primaria.

En este envío proponemos el abordaje del tercer núcleo de worksheets (hojas de trabajo) enmarcadas en los siguientes ejes temáticos: Nuestra Tribu / Our Tribe (4° grado), Elecciones / Choices (5° grado)y Contextos y Legados / Contexts and Legacies (6° grado).

| EDUCACIÓN PRIMARIA

Inglés en Jornada Extendida | Segundo Ciclo

#4 º grado | “Time for School”.

#5 º grado | “How Are You Feeling Today?”

#6 º grado | “Discovering Argentina”.

Recordá que tenés la opción de recibir en tu correo electrónico todas las novedades y los contenidos nuevos de Tu escuela en casa suscribiéndote a través del botón disponible en la plataforma o haciendo clic aquí.

Además, podés acceder a todas las propuestas de enseñanzas subidas en la plataforma y organizadas por nivel haciendo clic aquí.