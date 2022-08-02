Triatlón de Invierno en el Club Argentino:
Se corrió la 3 edición con los siguientes resultados:
En Damas:
1 VIRGINIA MILANESIO RAFAELA
2 MARÍA JULIA CREADO MARCOS JUÁREZ
3 VALERIA MOYANO SALSIPUEDES
4 IVANA ACUÑA MONTE BUEY
En Varones:
1 LUCAS BATTISTÓN MONTE BUEY
2 ENZO BARRAZA ARMSTRONG
3 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
4 MATÍAS PASTURA MARCOS JUÁREZ
5 FEDERICO MARTIN MARCOS JUÁREZ
6 MARCELO CORBALL MARCOS JUÁREZ
7 PABLO TAMBURRINI MARCOS JUÁREZ
8 GUSTAVO VITALI MONTE BUEY
9 ALEJANDRO DORSCH CAÑADA DE GÓMEZ
10 RUBEN PEDRAZA MARCOS JUÁREZ.