“Tenemos todos unas ganas enormes de comenzar y una incertidumbre porque estamos formando las burbujas que van a ser intercaladas las clases, una semana si una semana no, con virtualidad con cuadernillos y con tareas.

El problema en Marcos Juárez precisamente está en tres colegios específicamente que superan los 600 alumnos, estamos hablando del I.P.E.M. Nº 277, Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano y I.P.E.M. Nº 51 Nicolás Avellaneda. No hay una infraestructura para armar las burbujas de diez, doce o 15 alumnos como máximo.

Las aulas son pequeñas así que también tendrían que dar clases en los SUM de las escuelas. Aun así no alcanza.

Los que tienen menos de 600 alumnos en la matricula si pueden hacer las burbujas y la virtualidad como está previsto.

Hay escuelas que no tenían termómetros y hubo comisiones directivas que tuvieron que comprarlos para poder arrancar el 17 de febrero.

Para vacunarnos nos tenemos que inscribir en el CIDI, todos los empleados públicos docentes. La vacunación esta separada en tres clases, primero lo de tres, cuatro y cinco años, y primer ciclo, primer, segundo y tercer grado, luego segundo ciclo y ciclo básico, cuarto, quinto y sexto grado, primero, segundo y tercer año y luego ciclo orientado, facultad, universidad y demás. No sabemos todavía cuando nos toca la vacunación a los docentes.

Desde el ministerio informaron que si no te queres poner la vacuna todo bien, pero si vos vas a la escuela y no te la queres poner el equipo directivo te hace un acta de porque no te vacunaste. Si tenes síntomas de Covid y tenes que aislarte con la burbuja que diste clases, enseguida se fijan si recibiste la vacuna, si no la recibiste, hasta te pueden destituir del cargo”, finalizo la docente.