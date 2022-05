El Jueves 19/05 a las 19:00 horas son convocados Bomberos Voluntarios Marcos Juárez con alarma general, por accidente en circunvalación Oeste, la colectora (nueva). El Superior de turno, Diego Buffa, en comunicación telefónica con RED PANORAMA, nos informa lo sucedido:

El impacto se produjo pasando las vías férreas, unos doscientos (200) metros hacia ruta Nº 9. Al llegar bomberos, encontraron primero el cuerpo del ciclista, sobre la banquina que no tenía signos vitales y unos ochenta o cien (80/100) metros más adelante estaba el otro cuerpo con la moto, también sobre la banquina. A los minutos llega el servicio de emergencia y el médico constata que no tenía signos vitales. Aparentemente venían en el mismo sentido ambos, de Sur a Norte, se encontraban sobre la mano Este de la banquina. El conductor de la bicicleta tipo playera, no vestía ropa de deportiva de ciclista; la moto era de alta cilindrada 500 cc modelo RK, el conductor llevaba casco rebatible que se desprendió con el impacto; la iluminación en el lugar era casi nula.

La moto era conducida por Mauro Marcos Marinozzi de 44 años oriundo de Leones.

En la bicicleta se trasladaba Ricardo Gömez de 82 años.

El accidente ocurrió en la Circunvalación Oeste, atrás del Basural de Marcos Juárez.

Recursos utilizados: dos Unidades Sanitarias y una Unidad de Rescate.

El móvil de TELE RED, en diálogo con el Superior de turno, Diego Buffa: