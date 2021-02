Tenis de Argentino:

En el Jockey Club de la ciudad de Rosario se jugó el Primer Torneo Abierto de menores el tenista de Argentino Francisco Formica Arreguez en su Primer año en la categoria Sub 14 salió Campeón de la second chances luego de jugar dos partidos de cuadro principal y 4 de second chances.

Resultados:

Primer Partido Formica le ganó a Genaro Pioto del Club Atlético Provincial por 6/0 y 6/2, segundo partido Formica perdió contra Marino Melis del Centro de Entrenamientos de Roldán por 6/4. 5/7 y 7/6.

Luego de ganar 4 partidos de la second chances gana la final jugada contra Tiago Coronel del Club Atlético Provincial de Rosario por 6/2 y 7/6.

De esta forma Francisco comienza a ganar puntos para el ranking Provincial de la Asociación Santafesina de Tenis.