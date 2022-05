En declaraciones en RED PANORAMA, la actual secretaria de gobierno municipal, Verónica Cresente, confirmó que tiene la intención de ser candidata y que ha puesto a disposición del intendente su candidatura a intendente y que trabaja dentro de su espacio político y que no volverá a ser secretaria de gobierno:

“Hace siete años y medio que estoy trabajando con Pedro Dellarossa dentro del éste espacio político que hoy es “Juntos Por el Cambio” y tengo posibilidades, igual que lo tiene Sara Majorel. Estoy trabajando y estoy de alguna manera peleando por mi espacio, dentro del lugar donde yo trabajo. Si tengo la intención y no tengo ninguna contrariedad para hacerlo, será cuestión de opciones, nada más. (…) Por lo que yo conozco, oficialmente todavía no hay definiciones. Hay conversaciones, pero no hay definiciones.»

«Con Eduardo Foresi somos colegas de años y tenemos buena relación, pero también es real y todo el mundo sabe que cada uno tiene un espacio político, trabaja en un espacio político diferente, y eso no nos tiene que hacer ni compañeros de fórmula, ni enemigos. Ni una cosa ni la otra.»