En diálogo con PANORAMA una vecina de la Torre silo del complejo Los Molinos nos comenta que se encuentra todo el edificio sin agua desde el viernes, “es una necesidad básica, y nadie se hace responsable”.

“Desde el viernes por la mañana hasta hoy nos encontramos con esta situación, en las Torres silos del complejo Los Molinos no tenemos agua. Son casi 40 departamentos, 4 departamentos dúplex por piso. Se rompieron las dos bombas que son las que llenan los tanques, y los administradores responsables del tema no se quieren hacer responsables y estuvimos todo el fin de semana sin agua.

Algunas torres tienen consorcios y otras no, en el caso de Torres silo no está conformado el consorcio, por eso una de las alternativas es darlo a conocer a los medios. Muchos de los vecinos se han comunicado con los dueños e inmobiliarias, pero el administrador de éste edificio no se encuentra disponible, no atiende el teléfono.

Es una situación indignante, el responsable que debe hacerse cargo, hace desde el viernes que estamos solicitándole respuesta”. Finalizaba la vecina