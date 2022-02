Una vecina de Marcos Juárez contó su periplo por el robo de una moto recién comprada.

La pasearon por todos lados, nadie se hacía cargo. El fiscal está de vacaciones, la orden de reemplazo no llega nunca, personal hay muy poco. Definitivamente el sistema de seguridad de Córdoba, al menos en Marcos Juárez, brilla por su ausencia. Mandaron un superior de refuerzo, la pregunta es: ¿Para qué?

Las cámaras de vigilancia en su mayoría no funcionan, al personal lo mandan a las sierras, las vacaciones se dan en verano, parece un comedor donde los mozos no trabajan el fin de semana, algo anda mal. Es necesario pensar en otra cosa además de los canales de desagüe y la ruta de Saira, con eso no alcanza.