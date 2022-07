El móvil de TELE RED entrevistó al concejal Santiago Lambertucci, del Frente Marcos Juárez Somos Todos, por los temas tratados en la sesión del Consejo Deliberante:

«En la sesión del Consejo Deliberante se trataron cuatro temas:

uno que tiene que ver con el tema de pasantías no rentadas a través de un convenio con la Municipalidad de Marcos Juárez y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, es un convenio marco. (…)

Y después pasamos a otros tres temas: uno que tiene que ver con la obra civil, otro es el piso (de goma) de la plazoleta Alverdi y por otro lado, el tema de los juegos. Son tres licitaciones (una es por un monto aproximado de $ 20.000.000, otra por quince millones y otra por ocho millones). Nuestro voto fue negativo. (…) Se licitaba a precio global, total y único, o sea, no había modificaciones y eran obras largas. Entonces en una obra larga en Argentina no pueden licitar sin una cláusula de ajuste, porque obviamente ésto hace que muchas menos empresas puedan venir a licitar porque no hay pautas claras. (…) Lo que nosotros pedimos es que tiene que haber cláusulas claras de redeterminación, si quieren ponerlo del 15 % que lo pongan, pero diciendo que si supera el 15 % se va a redeterminar a través del índice de la construcción, por ejemplo. (…) Porque estamos especulando con la amistad o no, del funcionario con el empresario, o del poder de negociación del funcionario… lo que nosotros queremos es que siga pasando por el Consejo Deliberante o que lo establezcamos directamente en el pliego para que no quede a discreción de un funcionario, si no que, sea igualitario para todos.»