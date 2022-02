En la mañana de hoy siendo las 6:00 A.M., secuestraron y robaron a Víctor Paoloni en sector sur de la ciudad, en calles Chile y Pueyrredón, donde estaba con un empleado. Le robaron la camioneta y las llaves de su casa.

Estuvo secuestrado por el término de una hora aproximadamente en su stud.

En diálogo con RED PANORAMA, su hijo Fernando Paoloni, nos relata:

«Primero llegó su empleado al stud, donde tiene un caballo que va a cuidar todos los días, temprano. Él iba con la chata… había dos personas en el lugar que ya lo tenían al pibe. Cuando mi papá entra, se desayuna que lo agarran, lo zamarrean y lo golpearon. Le pidieron las llaves del departamento, las llaves de la chata y lo redujeron allí. Se quedó una persona en el stud con mi viejo y con el chico que le cuida el caballo. La otra se fue en la chata al departamento en calle Beiró y San Martín, (…) revisó todo el departamento. Luego regresó al stud, buscó al muchacho, dijo: no, no… la plata no está, la plata no está, y se fueron en la chata, (el tiene una Nissan, que tiene un color muy llamativo, es un amarillo oscuro o naranjita). Y después mi viejo fue a la vecina y llamó a la policía.»