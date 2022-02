En dialogo con TELERED, el señor Alejandro Martinez nos da detalles de los daños materiales en su vivienda con voladura de techo, ubicada en calle Cagnolo 1650, en la mañana de hoy.

“Esto ocurrió aproximadamente a las 6,30 horas, cuando el viento me voló el techo y volteo la pared en la cocina, en el momento en que estábamos durmiendo y no lastimo a nadie. Defensa Civil me dijo que iban a ver que hacían; ahora si la Municipalidad no me da una mano no sé cómo voy a hacer para arreglar. Tengo cinco hijos y necesitamos todo.”