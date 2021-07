El Intendente Municipal Pedro Dellarossa, en diálogo con PANORAMA nos comenta sobre el acuerdo por los terrenos de la ex productiva, las condiciones ya están pulidas de palabra y firmadas en el acta. En su momento con una gran acción Judicial de la Asesora Letrada Municipal, la Dra. Vilma Sigaudo. La nueva administración reclamó una modificación de la operación y luego de varios años se llegó a éste pre acuerdo.

Cabe recordar que el predio está dividido en dos, por un lado PIAZZA una empresa de Rosario Encabezado por el Ingeniero Gres. y por el otro la empresa SUM de Marcos Juárez. Por el año 2019 hubo una serie de negociaciones en principio no fue posible, hasta que se llegó a juicio y a fines del año 2020 Fallo que salió desde el tribunal de Justicia de Córdoba por los terrenos de la ex productiva. Al asumir la nueva administración municipal realizaron una presentación a la cámara de Marcos Juárez planteando la lesividad de los intereses municipales por la venta de los lotes de la ex productiva.

“La semana pasada hubo una audiencia de conciliación y se firmó un acta acuerdo donde ahora los abogados de las partes están redactando el acuerdo final para presentarlo en la Justicia y poder cerrar el capítulo. Cuando se vendió el terreno, fue con la calle Libertad incluida, porque nunca fue abierta en papeles la calle y tendrá una pequeña curva a futuro. El Intendente Dellarossa reiteraba que todavía no se firmó nada, solo se dejaron sentada las bases principales de un acuerdo”.

El Dr. Carlos Del Barco abogado del grupo PIAZZA y SUM en diálogo con PANORAMA Y TELERED nos confirmó el pre acuerdo.

“Hemos tenido una audiencia, preliminares en la cámara y estamos avanzando para un acuerdo definitivo, es una intención de terminar con todo esto”

Consultado el Doctor nos informó que se anula el sector que impedía la continuidad de la calle Libertad y a cambio SUM, reclama que las obras de cordón cuneta y demás las pague la Municipal.

La palabra del Dr. Carlos Del Barco ante las cámaras de TELERED.