El Viernes 12 a última hora se estaría presentando una nueva lista con perfil Justicialista. Habla en RED PANORAMA el Dr. Nicolás Barrera:

«Estamos en la conformación final de la lista de éste partido que queremos presentar. Es todo potencial, no es concreto. (…) Creemos que las opciones mayoritarias que se han polarizado en ésta elección tienen un carácter PRO y creemos que el Justicialismo ha quedado relegado de forma brutal en ésta elección. (…)

Yo creo que la oferta electoral es más del mismo color y del mismo tono. La idea es hacer una propuesta electoral distinta, con propuestas de gente de otro lado, tengo mucha gente que me sigue que no tiene vinculación con la política… Siempre milité en el Justicialismo, como mi papá y mis abuelos, mi familia es Justicialista.

Al sello (Justicialista) lo tienen algunos y toman decisiones como fue unirse a la Unión Vecinal y poner a Verónica como candidata que es una mujer que estuvo hace dos meses como secretaria de gobierno de Pedro. A ésto no lo podemos esquivar por más que no quieren hablar del tema y han jubilado a muchos compañeros que estuvieron trabajando hasta hace poco. Yo creo que el Justicialismo merece una lista, no sé si con el sello porque no lo tenemos, pero si un candidato con un perfil Justicialista.

Cuando llegue el 11 de Septiembre veremos como se vota y que idea tiene el justicialista.

Pasa que los dirigentes se han olvidado de los militantes y se han allanado a las pretensiones de Córdoba y los han humillado de forma terrible. Yo quiero ver el reflejo de las listas la semana que viene.

Estamos en democracia, el que me quiere me vota, el que no me quiere no me vota. El partido se llama «Laboralista»