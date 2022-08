Participaron 150 jugadores del departamento Marcos Juárez.

El ganador fue Germán Aramburu, quien representó al Club Sarmiento de Leones.

Hubo además una feria tecno, la kermés de Ciencia y Tecnología, bandas en vivo y otras atracciones recreativas.

El pasado sábado 30 de julio se desarrolló una nueva edición de la Copa Cordobesa de Fútbol Electrónico que contó con la participación de jugadores del departamento Marcos Juárez. El evento tuvo lugar en el multiespacio La Cantera.

Por la mañana se realizaron capacitaciones que apuntaron a instancias de formación, enfocándose en las buenas prácticas en e-Sports y en la prevención de las adicciones a los videojuegos.

Por la tarde, tuvieron lugar las partidas del videojuego FIFA 22. Fueron 150 los jugadores preinscriptos y 64 los participantes que compitieron en el cuadro desde los 32avos de final hasta el partido decisivo.

Se consagró campeón Germán Aramburu representando a Sarmiento de Leones quien, en la final, derrotó a Ezequiel Garbarino del Club Sportivo Sud de la misma localidad. Los parciales fueron 2 a 0 y 1 a 1 para redondear el 3 a 1 definitivo. Completó el podio Ariel Schiavoni de River de Inriville.

Además, los asistentes disfrutaron de una feria tecno y kermés del Ministerio de Ciencia y Tecnología (robótica, drones, bioseñales, etc). También hubo DJs, bandas en vivo y competencias libres de League of Legends, Just Dance y Arcade Retro.

La Copa Cordobesa de Fútbol Electrónico se realizó en el marco del programa E-Sports Córdoba, una iniciativa que apunta el desarrollo y crecimiento de los deportes electrónicos, a la vez que busca impulsar la industria de los videojuegos en la provincia. El programa E-Sports Córdoba es fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Joven; además de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), la Asociación Cordobesa de Deportes Electrónicos y Electromecánicos (ACDEE) y empresas privadas, a lo que se suma el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).