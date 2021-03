A las 03:30 horas madrugada de hoy martes, Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez son convocados al domicilio de calle Zeballos al 1200 por la caída de un techo una vivienda, más precisamente, en el sector del comedor.

“Al llegar al lugar verificamos que no había lesionados, y se procedió a cortar los suministros de electricidad y gas, se evaluaron los daños y riesgos, y se sugirió evacuar el inmueble hasta el peritaje de un profesional. Se trabajó con la Unidad 4 (rescate) con 6 bomberos por 40 minutos.

En diálogo con TELERED, la sra. damnificada Teresa Catalá nos comenta como fue lo sucedido en su vivienda.

“En estos días con las lluvias, se empezó a filtrar el techo. Mi marido se subió al techo y vió una grieta, sin pensar que era grave. De pronto sentimos el ruido y se desmoronó todo el techo del comedor. No me quedó nada, las cosas esenciales como el modular, el tele, la heladera, se me rompió todo.

Llegaron los bomberos, y me hicieron desalojar la casa y me pidieron que hasta que no venga alguien de Acción Social a verificar, no puedo entrar a mi casa, porque hay paredes con grietas.”