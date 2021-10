Desde el área de tránsito Municipal se están haciendo evaluaciones para mejorar la circulación en todas las arterias de la ciudad, establecer calles que eran doble mano y que pasen a ser mano única, y como lo demostró el último censo vehicular hay más vehículos que personas en Marcos Juárez, hay un problema el tema del «estacionamiento».

Esto se debe a que desde Panorama se recomendó realizar una dársena sobre calle San Martín, en la farmacia Brezzo, ya que la gente estaciona en mano izquierda por unos minutos para entrar a comprar y aparece el personal de tránsito para regañar o multar a los conductores, por lo que nos parece correcto realizar dársenas para evitar estas situaciones.

Majorel, destacó el buen trabajo del área de tránsito a cargo de Bainotti, «Se está trabajando de a poco para mejorar el tránsito», aunque admitió que el problema para estacionar existe y se debe a las costumbres de la gente.

¿Se va a poder realizar o no la dársena? «Me parece bárbaro lo que planteas, es muy importante poder hacerlo, pero al no estar en el Ejecutivo no puedo prometer por ellos. En el Concejo Deliberante tomamos las inquietudes de los vecinos, las evaluamos y las trasladamos al ejecutivo, pero son tantos los requerimientos que hay y se ha hecho mucho en estos 7 años» detallaba la presidenta del Concejo.