Ayer, Jueves 22, estuvo invitada al programa REFERENDUM, la futura intendente de Marcos Juárez, Cra. Sara Majorel, quien detalló cómo se formará el equipo de trabajo con la nueva gestión de gobierno, a partir del 10 de Diciembre:

“Estoy reformulando un poco el organigrama sobre todo; pero con la gente que acompañó a Pedro, me sigue acompañando a mí. (…) Yo no voy a tener una figura como era la del secretario general de servicios… esa persona intermedia entre el intendente y los secretarios, sino que yo voy a tener un grupo de personas que son los secretarios, cada cual en su área, que van a reportar directamente a mí. Y dentro de cada una de las secretarías si vamos a incorporar a gente nueva, gente un poco más joven también, porque la verdad es que uno tiene que ir renovando generaciones, porque si no los gobiernos o los equipos se van desgastando en sí mismos con el paso del tiempo. (…) Pero en general los secretarios que estuvieron trabajando con Pedro van a seguir trabajando conmigo, con algunos cambios, pero no todos.”