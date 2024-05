El gobernador Martín Llaryora visitó las localidades de Noetinger y San Marcos Sud para firmar convenios para la realización de importantes obras de infraestructura que beneficiarán a los vecinos del departamento Unión.

En el marco del Fondo Complementario de obras de infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales, el gobernador suscribió el primer acuerdo con el intendente de Noetinger, Marcelo Bjorklund, por 120 millones de pesos.

Los recursos permitirán ampliar el Centro de Salud Municipal y culminar la Planta Depuradora de Residuos Cloacales.

En cuanto al trabajo que viene sosteniendo la Provincia en materia de infraestructura, Llaryrora expresó que “una obra es empleo, pero también es progreso, es un dispensario, es un hospital, es una escuela”, y añadió: “Los que somos del interior del interior, no tenemos posibilidades de hacer obras si a veces no nos ayudan. Y es por eso que hoy estamos acá para seguir afirmando que Córdoba, aún en la crisis, no para».