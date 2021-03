Se jugó la 3 fecha del Torneo Reinicio Desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario 2021 el Club Atlético Municipal visitó a Almafuerte de Las Rosas.

Fue victoria del Cam por 46 a 14.

En la Zona A:

DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG(LAS AGUILAS) 28 CLUB CARCARAÑA 7

EL TREBOL R. C. 24 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 15

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 14 CAM 46

SAN GENARO R. C. vs. UNIÓN R. C. Suspendido por protocolo Covid-19.

Libre: LA CAÑADA RUGBY DE CAÑADA DE GÓMEZ.

En la próxima fecha el Club Atlético Municipal visita a San Genaro R. C el 11 de Abril.