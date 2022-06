RED PANORAMA en comunicación telefónica con Rodrigo Brunori, damnificado de otro robo perpetrado en Almirante Brown y Buenos Aires, Bº Villa Argentina, (a tres cuadras del robo que informó el parte policial):

«A mí me rompieron el vidrio de la puerta del acompañante, me robaron una potencia, dos bocinas y el stereo del auto. Tengo un Fiat Palio blanco. Le dieron una patada a la puerta y reventaron el vidrio. Arrancaron toda la parte de audio y se llevaron una mochila de la escuela. Estacioné el auto anoche a las 21.00 h y lo encontré así esta mañana a las 07:00 h. (…) Recién vengo de hacer la denuncia. Hace como nueve meses atrás que yo compré todo eso me costó $ 30.000»