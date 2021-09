A las 19 horas del sábado Personal Policial es constituido en calle Remedio de Escalada al 1100, propiedad de un ciudadano (47) quién dejo cerrado su taller el día de ayer a las 20:00 horas y en la fecha siendo las 17:20 horas nota que el portón estaba abierto y nota el faltante de herramientas varias de su interior.

Hallazgo de herramientas:

Se hace presente personal de la brigada investigaciones. Luego de practicarse averiguaciones fueron encontrados dichos elementos entre pastizales en calle Jerónimo Luis de Cabrera, entre Remedios de Escalada y Campaña del Desierto. Se procede al secuestro y entrega del procedimiento en Unidad Judicial Marcos Juárez.

Según información extraoficial y trascendida, PANORAMA estableció que las herramientas son de propiedad de Cristian Reinaudi.

Además, en el hallazgo también había más herramientas de otro hecho de robo en cercanías.

En comunicación telefónica con PANORAMA, el ciudadano Ariel Gómez domiciliado en intersección de Remedio de Escalada de San Martín y Jerónimo Luis de Cabrera, nos comenta que le robaron también herramientas varias como la máquina de soldar, amoladora, una motosierra, desmalezadora, 2 hidrolavadoras. “Yo estaba en mi casa, pero mi galpón que da frente a Remedio de Escalada de San Martín, los ladrones me barretearon el portón e ingresaron a robarme. Con un amigo salimos a caminar y pudimos encontrar en distintos sectores de los terrenos que hay en cercanías bajo los yuyos mis herramientas y otras más que no me pertenecían.”