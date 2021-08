En diálogo con PANORAMA, la palabra del Sr. Luis Batista nos comenta que hace tiempo le roban cosas en su terreno que está ubicado sobre calle Uruguay, entre 24 de Septiembre y San Juan, en el lugar Luis tiene guardado un acoplado, maderas, durmientes, chapas, ladrillos, el terreno estaba cercado con portones y tapial, pero hace casi dos años empezaron a sacar cada día los bloques del tapial hoy en día ese “tapial” quedó al ras del suelo.

“Dentro del terreno hay un galponcito que guardaba desde ladrillos, maderas, chapas entre otras cosas pero en varias oportunidades ingresaron tras romper el tapial y ahora sacaron un portón de 4 metros y se lo llevaron. Realice varias denuncias, y ahora justamente desde Fiscalía y me hicieron reconocer el portón y está en la localidad de General Roca. Los vecinos no quieren decir nada si ven o no, porque están aterrorizados. Ahora ya no queda más nada para que se lleven, solo ingresan a hacer daño”, concluía el damnificado.