En diálogo con TELERED, Juan Ramos damnificado por un robo nos comenta que en su gomería ubicada en el sur de la ciudad en calle Venezuela al 400 ingresaron y le llevaron herramientas.

“Ayer alrededor de las 17 horas, me ausente por 10 – 15 minutos y me di cuenta que me faltaban herramientas de trabajo, como taladro, pinzas, destornillador que las tenía en la mesa de trabajo un poco a la vista y tenía la puerta abierta, pero los vecinos no vio a nadie. La suma total de todo serán unos $10.000 aproximadamente. Hice la denuncia en la policía, ellos vinieron a tomarme los datos y me llamaron para que vaya a la comisaria”.