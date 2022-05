El Sábado 30/04 a las 12:00 h se recibe denuncia de un ciudadano de 25 años quien manifiesta que alrededor de las 07:10 h luego de salir de un local bailable circulaba en su motocicleta Yamaha YBR 125 de color negra sin dominio y en calle Bv. Lardizábal y 9 de Julio, en la zona céntrica de la ciudad de Marcos Juárez, dos masculinos por medio de amenazas hacen que descienda, sustrayendo su motocicleta. De las averiguaciones realizadas surge una información aportada por un testigo que no condice con lo denunciado, debido a esto y con el fin de no entorpecer la investigación por el momento no se darán más precisiones al respecto.