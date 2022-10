A un vecino del barrio Villa Argentina, de calle Córdoba al 1.200, le forzaron su auto guardado en el garaje de su casa y le robaron la batería que tenía instalada. El damnificado, Eduardo Aguero, se puso en contacto con RED PANORAMA a fin de contar lo que le ocurrió:

«Tengo un Fiat 125, y a la mañana cuando salgo para llevar a mi hija al trabajo a las 8:00 h, voy a subir el auto, veo que la puerta del lado del conductor estaba abierta, y veo el capó semi-abierto. Como hicieron para abrirlo al auto, no sé; es un auto viejo, pero con todas las medidas de seguridad.

El auto fue guardado a las ocho de la noche. Seguramente me robaron durante la noche o madrugada. A mí no es la primera vez que me roban. Otra vez me robaron una batería del camión. Con ésta es la tercera batería que me roban. Acá hay unas cámaras de los vecinos que tengo que ir a preguntar.»

El móvil de TELE RED se hizo presente en el lugar a fin de entrevistarlo.