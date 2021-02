“Fue el día viernes a las 11.45 horas de la mañana, tenía la puerta abierta le estaba cortando la comida a los animales y estaba esperando para almorzar.

Me sorprendieron cuatro personas no me dieron tiempo a nada. Los delincuentes estaban con barbijo y guantes. Eran todos muchachos jóvenes, pero no conocí a ninguno.

Me tiraron al suelo y comenzaron a pegarme y me insistían que le dieran la caja fuerte, que yo no tengo, siempre tengo la plata justa necesaria. Yo pienso que ellos venían con un dato pero de equivocaron de lugar. Se llevaron $1200.

Me revolvieron todo, los roperos, cajas de herramientas, me dieron vuelta la casa.

Tengo la marca de los golpes todavía en la parte del pecho, del brazo, las marcas de los precintos con los que me ataron las manos.

Soy asmático y antes de irse los delincuentes me hicieron un disparo para no ahogarme.

Me cierran la puerta del frente con la llave y me dejan abierta la de cocina. Me rompieron el celular para que no llame a nadie.

En mi casa estuvieron entre 20 minutos y media hora”, finalizo González de 67 años.