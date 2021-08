En diálogo con PANORAMA, el damnificado Lucas Tolosa nos informa que ingresaron a robar a un domicilio ubicado al noroeste de la ciudad, en intersección de calles Moreno y callejón 1º de Mayo que aparentemente fue en la madrugada del día sábado.

“El domicilio es de la abuela de mi novia, ingresaron al garaje tras saltar un tapial y se llevaron del interior una bici marca Venzo rodado 29 color verde y también se llevaron materiales de albañil, como cortafierros, masa, martillo. También había dos bicis más, pero se llevaron solo ésta porque tiene un valor de $120 mil pesos aproximadamente.

Hicimos la denuncia el sábado mismo, pero recibí amenazas de un chico porque sabemos quién fue. Yo fui a un domicilio que me dijeron que posiblemente estaba ahí pero no la encontramos. A la tardecita llegó el chico a mi casa e hizo disturbios, le pedí que no me vaya a molestar que solo quería que me devuelva la bici”.