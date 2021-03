En diálogo con TELERED, Raúl López uno de los 5 damnificados nos comenta que le robaron a 5 camiones que estaban ubicados en la playa de estacionamiento de Perotti, que se encuentra ubicado en cercanías de la Estación San Lorenzo.

Autores ignorados le robaron a Raúl una “reposera, una brazera y toda la instalación de luces del acoplado, a los demás le robaron los gatos, gasoil, la batería, el calentador, ropa, la caja de herramientas y a dos de los camiones le sacaron toda la instalación eléctrica de los acoplados. Al vecino le robaron 2 baterías del tractor y todo el cableado de la monotolva.

Para ingresar cortaron los candados 5 – 6 candados y se fueron por la parte de atrás de la San Lorenzo. La policía no se ve nunca por acá, e hicimos la denuncia, ojala tengamos respuesta de algo. Hoy teníamos que cargar, no se sabe si para la semana que viene va a estar listo y no podemos trabajar”. Detallaba uno de los damnificados.