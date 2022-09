Ante la presentación en el Concejo Deliberante de una nota firmada por adjudicatarios del plan PRO.MU.VI., que fue publicada ayer con la nota realizada al concejal Santiago Lambertucci, que dijo: «Las 207 firmas que presentaron los adjudicatarios son del PRO.MU.VI. 1, que son los que están de acuerdo con el reclamo colectivo que tiene que ver nada más, ni nada menos que con el aumento de la cuota.»

El intendente Pedro Dellarossa, en TELE RED, expresó la siguiente respuesta:

«Cuando recibimos una nota tan extensa de vecinos, primero preguntamos y llamamos a los firmantes, si realmente habían firmado la nota, y nos encontramos con la sorpresa de que hay muchos que no la habían firmado. se que algunos si. Nosotros nos basamos en llamar permanentemente a cada uno de los beneficiarios de las viviendas y muchos manifiestan no haberla firmado a la nota, ahí tenemos una controversia. de todas maneras salimos a averiguar la veracidad de los dichos sobre el valor de la cuota. Y la cuota hoy si hubiéramos estado aplicando el UVA bancario, la cuota de las casas tendría que estar en $ 38000, y no llega a $ 28000. (…)

Yo creo que es lamentable que en la Argentina estemos siempre nivelando para abajo. El verdadero problema es que si el PRO.MU.VI. decide bajar más la cuota, hay muchas familias que se van a quedar sin viviendas… porque no se puede bajar la cuota. El verdadero problema es la inflación; el bolsillo se achica y a nosotros nos hace estirar los planes y no podemos llegar a cumplir en tiempo y forma. A esos concejales que hoy se quejan, yo les diría: ¿Porqué apoyaron a un presidente de la nación, donde nos prometió una cosa y ahora tenemos una inflación galopante del 6,5 al 8% que es la que realmente nos está haciendo bolsa los bolsillos y a la gente le cuesta tremendamente llegar, ese es el verdadero problema.»