En la mañana de ayer, se hizo presente en nuestros estudios el señor Flavio Chialva presidente del club Defensores de San Marcos para brindar respuesta al Edgar Teddy Pérez y al Club Leones, por los hechos acontecidos el pasado fin de semana en el partido de fútbol en el que el señor Mauricio Miranda entrenador de San Marcos, fue acusado de agredir con un cabezazo al técnico de Deportivo Leones (Perez) mientras transcurría el segundo tiempo del partido de Primera División de la Liga Bellvillense.

En diálogo con LA TIRA DEPORTIVA, programa de TELERED, Chialva responde ante los dichos de Pérez quien también habló en nuestro programa.

“Es una rivalidad vieja que me gustaría que se solucione, porque si continúa va a ser cada vez peor. Estamos muy apenados con la situación, pensamos que es algo que no debería haber pasado, y no debe volver a pasar. Le pedimos disculpas a la sociedad, al deporte y a la Liga por los hechos, yo soy un dirigente participante más de la Liga, y se lucha constantemente diciendo NO a la violencia.

Nada justifica lo que hizo Miranda, él es responsable y sabe del error que cometió, está pagando por lo que hizo, nosotros como responsables de la institución tenemos que hacernos cargo desde otra parte, la única forma de cortar todo estos es terminando con la incitación a la violencia y con la provocación permanente”.