El Lunes 5 de septiembre comenzó en los Tribunales de Bell Ville y con jurados populares, el juicio contra María José Celiz Sanzotti, con la carátula: «Homicidio doloso agravado por el vínculo», por la muerte de su bebé, de 45 días, que sucedió el 9 de Enero de 2016, fecha desde la cual permaneció, a la espera del juicio, en libertad para brindar los cuidados necesarios a sus otros hijos menores.

Una vez finalizado dicho juicio, postergado durante la pandemia, por no tratarse de un caso con persona detenida; el móvil de TELE RED entrevistó a la Dra. Regina Rinaldoni, abogada defensora de la acusada, quien nos da los detalles del caso:

«Finalmente llegamos al juicio, después de tantos años, durante los cuales María José tuvo dos hijos más, y pudo demostrar durante todo este tiempo, la clase de madre que es y el cuidado que ella tiene para con sus hijos, dedicando el 100% del día a ellos. En el debate se expuso toda la prueba que se había presentado en fiscalía, y algún elemento probatorio más que se incorporó. La fiscal valoró correctamente toda la prueba incorporada y al momento de los alegatos, de las conclusiones finales, la fiscal consideró que ésta mamá no tuvo absolutamente ninguna intención de matar a su hijo, si no que todo había sido un accidente, pero que si «habían sido violado ciertos deberes de los cuidados con respecto al mismo», que no sabemos cuáles son, y que los vamos a conocer en el momento de la sentencia.

A raíz de ésta nueva petición de la fiscal, cambia rotundamente (la condena): de una cadena perpetua pasamos a un delito menor, que es un homicidio culposo. El jurado tiene que resolver en base a eso, ya no resuelve por un homicidio doloso agravado por el vínculo, sino que resuelve por un homicidio culposo. Luego de los alegatos técnicos, donde nosotros tampoco estamos de acuerdo con ésta figura, porque consideramos que María José estaba dormida al momento de generarle la lesión a su hijo; pasan a resolver dos o tres horas aproximadamente, y por mayoría, no por unanimidad, resuelven, condenarla por homicidio culposo, por considerar que hubo violación en algún deber en el algún cuidado con respecto a su hijo, pero que no tuvo en absoluto la intención de matar a su hijo.» Dijo a TELE RED la Dra. Regina Rinaldoni.