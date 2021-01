La última lluvia que vino nos hizo un desastre en la casa y para la próxima semana se esperan unos cuantos milímetros, nuestra casa se nos llena de agua.

Tuvimos que cambiar todos los muebles de la cocina, y si llueve mucho acá no hay cuneta que salga para el desagüe que iban a realizar atras del Parque Loinas.

Hasta ahora nos nos dieron ninguna solución, fuimos hablar con el Arquitecto Ariel Mosconi y con la secretaria de gobierno la Lic. Verónica Crescente y jamás vinieron a mi casa ni al barrio.

La palabra del Arq. Ariel Mosconi:

La señora que llamó a la radio es Carmen Leyes de González, su casa tiene un problema en particular. He estado con ella, en ese sector hay dos o tres casas que quedaron muy bajas similar a lo que pasa en Pasaje Cagnolo. El agua de la calle Zeballos entraba por la usina y llegaba hasta la casa de esta señora. Ese problema fue solucionado hace dos años. Dentro de su vivienda se han pasado dos caños para desagotar ese patio, esa es una intervención que se hizo fines de 2019, y las otras dos casas hacia el este no se le pudo dar una solución similar.

Se le ha hecho ese paliativo pero no es la solución definitiva. Cuando hagamos la obra de desagüe se terminaría con este problema. En la próxima etapa de bonos ojala lo podamos realizar, finalizó Mosconi.