El móvil de TELE RED fue a la casa de una vecina del Bº Villa Argentina, específicamente en la esquina Quebracho Colorado y 19 de Octubre, para hablar con su propietaria, Marta Vías, quien necesita solucionar unos problemas edilicios, pero su situación es bastante complicada, por lo que requiere de una pronta solución:

La señora nos cuenta que su finada madre entregó (a la municipalidad) dos sitios para que se hicieran las casitas, pero ella acusa que le hicieron una casita que no vale nada, según ella relata, “no tiene doblado, no tiene cimientos, la hicieron así no más”. En el tiempo en que estaba de intendente Henry Dellarossa (hace como 20 años). Concretamente lo que más necesita es que le vayan a arreglar el baño que se le está por caer.

“A mi finada vieja le habían dicho, que ella entregaba los (2) sitios y le daban la casa.”

La señora, Marta Vías, de 58 años, tiene muchos problemas de salud y se moviliza en silla de ruedas.