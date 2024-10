A raíz de diversas quejas por los tratos del ejecutivo en el vertedero municipal, el equipo de la Red Panorama dialogó con el secretario del SUOEM, Gustavo Mundler, y nos detalló cómo sigue este caso que comenzó hace días atrás.

Durante la semana pasada, los representantes del SUOEM se reunieron en diferentes ocasiones con los ejecutivos del basural, donde realizaron varias constataciones de los reclamos recibidos. Al notar que el baño se encontraba cerrado con candado, y por la queja que tenían sobre que las trabajadoras sólo podían ir dos veces en su turno, Gustavo dijo que les explicó a los superiores que deben tenerlo sin llave y que obtuvieron la respuesta de que se mantenía cerrado para que “no lo ensucien”, y que la llave la “tenían a mano”.

Mundler nos brindó detalles acerca de un caso ocurrido el pasado jueves, cuando una de las empleadas del lugar presentó un cuadro de crisis de pánico, y tuvo que ser asistida por personal médico, el cual le brindó un certificado para que pueda retirarse, para que “su integridad física no corra riesgo”. “Hay muchas irregularidades en las cuestiones de seguridad”, agregó el representante.

Por otro lado, durante la mañana de hoy, el equipo de la Red Panorama recibió el testimonio de una de las trabajadoras que se encontraba en el lugar y protagonizó el momento que contó Mundler. Esta empleada, además, explicó que trabajó durante 7 años en el vertedero y que fue despedida este mismo día de los sucesos.

La mujer comentó que el jueves, pasadas las 9 de la mañana, vio que su compañera de planta estaba con una crisis de pánico, y que dieron aviso a los superiores ya que la damnificada manifestó varias veces que no quería dejar su turno. Cuando llegaron los ejecutivos y empezaron a hacerle varias preguntas, la mujer despedida le pidió que no sean “inhumanos” y que eso no cayó bien en las personas presentes. Acto seguido la llevaron a la oficina a la víctima para que pudiera calmar su crisis nerviosa.

Minutos más tarde, cuando se estaba por retirar para una reunión con gente de Recursos Humanos, se encontró a su compañera encerrada en un sector donde tienen herramientas, alegando que no la dejaban salir. Fue entonces que dio aviso a los representantes de SUOEM sobre el tema y se fue.

Momentos más tarde, al volver de su reunión, se encontró con el desenlace y la presencia del personal de SUM. En ese momento fue cuando le dieron los motivos de su despido. “De un día para el otro me dejaron sin trabajo”, alegó la damnificada, y agregó que los motivos fueron porque ella comentó que “ya no es un ambiente para venir a trabajar”.

“Desde que llegó Gabriel Ahumada cambió mucho el vertedero, y no fue para bien” reclamó la mujer despedida, y también explicó que el motivo de que el baño se encuentre cerrado es porque lo utilizaban los chicos del turno noche y se ensuciaba.