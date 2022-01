Tiros, motos a alta velocidad, peleas y tantos otros sucesos que quizás no se saben ni tampoco se imaginan. ¿Se convirtió Plaza Perón en tierra de nadie? ¿Qué control se hace en el lugar? ¿Quién controla el sector?

El fin de semana, como en otras oportunidades, se escucharon tiros y se observaron disturbios.

Nos acercamos al lugar para dialogar con los vecinos que son testigos de los hechos a diario. Temor, impotencia, enojo, pedidos de auxilio barrial que no son escuchados y la búsqueda constante de respuestas que aún no se encuentran. Lo que sucede en el lugar, no es de ayer, no es de la semana pasada, viene desde hace un tiempo. No se elige una hora en especial para lo que allí sucede, es en cualquier momento y con una impunidad que asusta.

La vecindad está preocupada y nos sumamos a ellos con las mismas preguntas: ¿quién o quiénes se pueden hacer cargo de la situación? ¿Por qué no son escuchados, luego de numerosos reclamos y pruebas que avalan la inquietud de la gente del lugar?

Se habla de tiros, de compra y venta de droga, de robos, de grupos de guapos que hasta a la gente que pasa por el lugar molestan con sus dichos.

¿Qué se espera? ¿Que ocurran cosas peores a las que ya ocurren? ¿No es la plaza propiedad de todos y no de unos pocos, que se han adueñado infundiendo miedo hasta para pasar por el lugar?

¿Muchas preguntas sin respuesta, verdad? como seguramente usted, que está leyendo, esperamos que alguien nos responda.